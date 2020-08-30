Сильна спека йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, останніми днями літа у краї стовпчики термометрів перевищуватимуть тридцятиградусну позначку. Переважно зберігатиметься суха та сонячна погода.

Серпень на Тернопільщині завершиться справжньою літньою погодою. Про те, що осінь на порозі, нагадуватимуть низькі нічні температурні показники. А вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 25 до 32 градусів тепла.

“Літечко помахає нам у свої завершальні дні сонцем та теплом. 30 серпня повсюди в Україні очікується суха погода, чисте небо з красивими білими купчастими хмарами. Хто злякався раннього осіннього свіжого повітря, того заспокоїть підвищення температури повітря, в неділю в Україну прийде справжня спека: +29 +33 градуси. Погода буде чудовою для гуляння, засмагання, купання, сидіння на траві, дружніх розмов і споглядання, як літо пакує валізи”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, перший осінній тиждень буде теплим. Але суттєве зниження нічних температурних показників додаватиме прохолоди, характерної вересню.

Софія Романська