Багато сонця і тепла обіцяють синоптики цими днями на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, температурні показники вдень підвищуватимуться до 15 градусів тепла, вночі обійдеться без морозів.

Наприкінці тижня Тернопільщину охопить комфортна осіння погода. За прогнозами синоптиків обласного гідрометеорологічного центру, вдень буде місцями похмуро з проясненнями, обійдеться без опадів, вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температурні показники вдень підвищуватимуться до 13-15 градусів тепла, вночі опускатимуться до 2-4 градусів вище нуля. «Четвер в Україні буде теплим. Температура повітря підстрибне вдень до +10 +15 градусів. Дощів якихось суттєвих не видно в Україні. Вихідними українців чекає комфортна погода з ясним небом, сонцем та температурою повітря +10 +15 градусів, у західних областях ймовірно до +18 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, листопад принесе невелике похолодання. Втім, значних погодних змін синоптики поки не передбачають.