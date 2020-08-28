Протягом доби на Тернопільщині зберігатимуться комфортні погодні умови. А вихідними до регіону повернеться спека.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у краї обійдеться без опадів. По області і в місті Тернополі спостерігатиметься мінлива хмарність, вітер західний: 9 – 14 м/с. Температура вночі 10 – 15, вдень 20 – 25 градусів тепла.

«Останній серпневий, й, відповідно, літній уїк-енд принесе в Україну сонце та спеку. А ось завершальними літніми вихідними знову повернеться сонячна погода та спека. Тому якраз нагода намилуватимся сонцем, білими хмарками, метеликами», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи радять насолоджуватися останніми літніми днями. Адже вересень принесе чергову порцію прохолоди.

Софія Романська