Липень в Україні завершується поширенням прохолодного повітря, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Зниження температурних показників передбачається у більшості регіонів України, а зокрема і на Тернопільщині.

Втім, значного похолодання наразі не прогнозують. Денні температурні показники поки що опустяться лише на декілька градусів.

«Останнього дня липня протягом дня буде комфортно: +22+27 градусів. Короткочасні дощі з локальними грозами у середу пройдуть у західних областях. 1-го серпня температура повітря стрибоне навіть до холоду, до +18 +20 градусів, але потім погода вирівняється, буде десь у межах +22 +26 градусів. Отже, спеки не буде, буде комфортне тепло.

Дякуємо, розкішний липень!», – каже Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами метеорологів, серпень буде досить мінливим за температурними показниками. Однак попереду ще чимало літніх спекотних днів.

Софія Романська



