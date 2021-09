Світ

Одне говорити, а інше – робити

На думку відомого американського дипломата Курта Волкера, Росія намагається впливати на Європу і це загрожує Україні. За його словами, Сполучені Штати і Німеччина почнуть діяти проти російського газопроводу “Північний потік”, якщо Росія почне використовувати газ як зброю. США, як зазначив Волкер, вже тепер ведуть боротьбу проти “Північного потоку” “Але одне говорити, а інше – щось робити. І ми справді повинні щось робити, щоб змінити результати цих дій. У німецько-американській заяві ми говоримо про це з точки зору грошей. Треба говорити з точки зору газу, тобто з точки зору безпеки”, –заявив дипломат. Волкер додав, що США і Німеччина повинні ставитися до газопроводу як до питання безпеки України і Європи. Тому якщо Росія буде використовувати газ як зброю – будуть серйозні дії у відповідь. Цікаво, однак, який вигляд мають ці дії та чи будуть вони серйознішими за вже відомі “глибоку стурбованість” і таке ж “глибоке занепокоєння”?

Шаріат для… вишів

В. о. міністра вищої освіти Афганістану (в талібів стиль призначення на керівні посади чимось схожий на той, що практикується нині в футбольній збірній України) представив на прес-конференції в Кабулі нові правила для вишів країни. Вони, зокрема, передбачають роздільне навчання чоловіків і жінок а також суворий дрес-код відповідно до традицій ісламу в розумінні талібів. Згідно з цим документом, навчання в афганських університетах має здійснюватися окремо для чоловіків і жінок. При цьому заняття у студенток повинні будуть вести переважно жінки. Викладачі-чоловіки в жіночій аудиторії теж допускаються, але – лише якщо вони дотримуються законів шаріату. “Спільне навчання (чоловіків і жінок) суперечить принципам ісламу. З іншого боку, воно розходиться з національними цінностями і традиціями афганців”, – заявив отой самий в.о. Він повідомив також, що студенти вишів повинні будуть дотримуватися суворих правил в одязі. Зокрема, для жінок стане обов’язковим носіння хіджабу.

Україна

Некоректне порівняння

Президент України Володимир Зеленський розповів, що не вважає коректним порівнювати Україну з Афганістаном з точки зору залежності від допомоги США. “Україна не залежить від США так, як залежав Афганістан. І я справді вважаю що за лічені дні таку велику країну неможливо захопити”, – зауважив він. В.Зеленський нагадав про ситуацію 2014 року, коли міжнародна підтримка України не була особливо потужною. “У нас тоді не було ніякої військової техніки, крім нашої власної, і наших власних військових. Але була хвиля добровольців, з’явились добробати – завдяки зусиллям людей, які були об’єднані бажанням захистити свою державу. Нікого іншого не було. Але не лише за декілька днів, але й за 7 років РФ не захопила Україну”, – сказав він. “Російська Федерація – це не армія Талібану. Це одна із найсильніших армій у світі. Тому я вважаю, що ми відстояли свою державу і ми максимально незалежні від якоїсь іншої країни”, – наголосив Президент.

Як позбутися незаконних грошей

Недаремно, мабуть, англійці кажуть: “Necessity is the mother of invention”, тобто до усіляких винаходів спонукає необхідність. У Державному бюро розслідувань назвали найсмішніші спроби затриманих позбутися незаконно одержаних грошей. В Одесі під час затримання посередник чиновника виправної колонії почав тікати, а гроші рвав і викидав по дорозі. Зате в Хмельницькому чиновник не просто рвав долари, а й запихав їх собі до рота. Потім працівникам відомства довелося по шматках збирати купюри і робити експертизу, щоб скласти їх докупи. У Краматорську співробітниця управління Державної міграційної служби під час затримання вибігла в туалет і злила гроші в унітаз. У Харкові поліцейський намагався позбутися хабара, розкидаючи гроші з вікна власної машини під час переслідування. У Львівській області правоохоронець спробував заховати хабар в морозильній камері холодильника, що належав відділенню поліції. А найчастішою “відмазкою”, за словами співробітників ДБР, є слова на кшталт “гроші не мої, їх мені підкинули”.

Сила особистого прикладу

Ще раніше доводилося висловлювати думку, що одним з головних факторів дедалі ширшого впровадження української мови в наше повсякдення (навіть трохи дивно звучить, чи не так?) є не директиви і гнівні вигуки діячів на кшталт мовного омбудсмена Тараса Креміня чи Ірини Фаріон, а особистий приклад відомих людей. Лідер збірної України Андрій Ярмоленко на останніх прес-конференціях відповідав на запитання журналістів майже бездоганною і дуже приємною в його виконанні українською мовою. “Трохи соромився раніше розмовляти українською. З батьками розмовляю, але у нас не чиста українська мова. Думав, якщо вживатиму якісь слова-паразити, то люди будуть сміятися наді мною. Але недавно дав інтерв’ю українською, і люди сказали, що все добре. Якщо всім подобається, то буду спілкуватися українською”, – сказав Андрій. “Я теж вмію добре говорити українською», – підтримав Ярмоленка в.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков, після чого також відповідав на всі запитання українською.

Тернопілля

“Не без виродка” чи “Яблуко від яблуні…”

Наш край, як і всі інші, живе завдяки праці. Обласний центр зайнятості повідомив аж про 440 вакантних посад. Серед них – водії, слюсарі, офіціанти, кухарі… Лікарі-урологи в цьому переліку не фігурують, отож і вирішив молодий і креативний представник цієї професії не вставляти катетери і не визначати причини частого нічного сечовипускання, а зайнятися більш прибутковою, на його думку, справою. Тобто, банальним рекетом. За щасливим збігом обставин, він ще й виявився нащадком знаного в “файному” місті роду. І залишив громаді гадати, чи то “В сім’ї не без виродка”, чи “Яблуко від яблуні недалеко падає”. Тим часом деінде бурхливі справи у межах “любовного трикутника” супроводжувалися побиттям, використанням, задля тортур, фалоімітатора і закінчилися смертю одного з учасників драми. Судді присудили винним іспитовий термін – можливо, кортіло добродіям чи паням у мантіях дізнатися: а як ще може протягом нього проявитися їхня еротична фантазія? Та що це ми з вами лише про різні відхилення й збочення?! Є й інші цікаві теми. От, наприклад, аграрії Тернопільщини намолотили понад півтора млн. тонн зерна. Цьогорічна врожайність вища, ніж торішня, Залишається дозбирати кукурудзу…