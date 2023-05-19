Збірну виставку акварелей «Особисті кордони» відкрили у Тернопільському обласному художньому музеї. Участь у ній взяли більше 20 художників з різних міст України.

Особливістю діючої виставки є те, що частину робіт виставлено на продаж. Бажаючі можуть придбати їх безпосередньо з експозиції.

– Автором ідеї та куратором проекту є художниця Олена Колєснік, яка після початку повномасштабної війни переїхала з Харкова до Тернополя, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Олена залучила до виставки митців із Києва, Рівного, Львова, Краматорська, Одеси, Тернополя, Криму. Експозиція складається із 42 творів, в яких автори намагалися візуалізувати розуміння матеріальних кордонів, інтелектуальні особисті межі, емоційні, фізичні (моє тіло), психічні, сексуальні та духовні. На прикладі робіт учасників представлене різноманіття цього поняття та його інтерпретація у творах. Митці заявляють про свої особисті кордони чим показують наскільки вивчення своїх меж може дарувати свободу прояву. У творах прослідковуються невидимі грані, які створює людина в спробах позначити різницю між власним та чужим внутрішнім світом. Ця виставку сформували, щоб донести цінність розвитку в питанні особистих кордонів.

Свої роботи для виставки надали: Олександр Бобришев, Оксана Дученчук, Олена Колєснік, Оксана Черначук-Меншукова, Людмила Степанян, Стефан Стойков, Яніна Калініченко, Олександра Бєляєва-Кодацька, Діана Роде, Sve.te.o, Богдана Гуменюк, Євгенія Коган, Аліна Лобанова, Аліна Левандовська, Оксана Олексіїва, Марія Безкоровайна, Олександра Панфілова, Ірина Казмірук, Оксана Музика, Марія Гумецька, Максим Галіцький, Олена Золочевська.

Виставка, як зазначають у музеї, триватиме до 9 червня. За допомогою смартфона відвідувачі можуть детально познайомитися з твором, його автором та кураторським коментарем. Окрім того, 25, 29 травня та 6 червня з 10.00 до 12.00 охочі можуть отримати супровід від куратора виставки в ознайомленні з експозицією та окремою підбіркою робіт, які можна придбати.

Фото Наталі Огінської