Весняно-літня заборона на лов водних біоресурсів розпочалася на Тернопільщині.

Про це повідомив начальник обласної екологічної інспекції Григорій Жук. За його словами, заборона пов’язана із періодом розмноження риби.

Нерестова заборона діятиме на водосховищах і ставках з квітня по 10 червня, в корінних водах річки Дністер разом з усіма притоками теж з 1 квітня по 10 червня, в корінних водах інших річок з 1 квітня по 20 травня включно.

«Нерест риби – це особливий період розмноження риби. Щоб зберегти рибні запаси, щороку вводиться нерестова заборона, під час якої, риба має можливість відновити свою популяцію та зміцнити її перед наступним рибальським сезоном. Під час нересту заборонено використання плавзасобів у визначених місцях нересту, промислове рибальство, здійснення підводного полювання, проведення змагань зі спортивного рибальства. Дозволено вилов одній особі за добу 3 кг. До 30 червня 2023 року триватиме також заборона на вилов раків».

За дотриманням правил стежитиме екологічна інспекція. Порушників притягуватимуть до відповідальності.