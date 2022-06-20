Протягом крайніх декількох років в Україні спостерігалося активне збільшення інтернет абонентів. Згідно з офіційними даними Держстату близько 59% населення країни сьогодні має доступ до онлайн простору. Найбільше користувачів нараховується серед абонентів дротового інтернету.

Не є виключенням і жителі Тернопільщини. Але немало тернополян стикаються з труднощами при підборі провайдера. Таким споживачам місцеві фахівці рекомендують звертатися до авторитетних підприємств. Наприклад, перевірений інтернет провайдер у Тернополі – це компанія “Київстар”. Лише організації з хорошою репутацією пропонують клієнтам кваліфіковану підтримку та безперебійний трафік.

Яку вибрати швидкість онлайн-підключення?

Тут варто враховувати цілі використання з’єднання, а також власні фінансові можливості. Для домашнього використання буде достатньо лінії зі швидкістю від 5 Мбіт/с. Щоб вдовольнити значніші потреби, краще вибирати більш швидкісні підключення. Наприклад, для:

буденного спілкування по відеозв’язку підійде з’єднання на 12 і більше Мбіт/с;

проведення відеоконференцій краще обирати інтернет зі швидкістю 25…40 мегабіт/сек;

перегляду кіно у високій якості можна застосовувати лінії на 50 та більше Мбіт/с.

Окремо варто відзначити високі потреби сучасних онлайн-ігор. Для деякого ігрового ПЗ може знадобитися швидкість до 100 мегабіт/сек.

Критерії вибору провайдера

Спочатку варто ознайомитися з пропозиціями доступних у потрібному районі Тернопільщини постачальників інтернету. Не рекомендується вибирати найдешевший варіант. Низька ціна часто свідчить про невисоку якість запропонованих послуг.

Параметри онлайн-підключення

Для передачі даних провайдери використовують різні типи кабелів. Від застосованої технології залежить максимально можлива швидкість, стабільність обміну інформацією. Серед найпопулярніших варіантів виділяють оптоволоконні мережі FTTB та xPON. Нижчими швидкісними характеристиками виділяється більш давня технологія xDSL. Щоправда, зустрічається даний тип передачі даних сьогодні досить нечасто.

Наявність додаткових пропозицій

Добросовісні провайдери зазвичай регулярно влаштовують різноманітні акції для постійних та нових клієнтів. Це може бути накопичувальна програма лояльності чи безкоштовне підключення послуг. Нерідко новим користувачам дарують модеми чи роутери. Більше про акції від провайдерів можна дізнатися на kyivstar.ua.