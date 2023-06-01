Якщо вас мучить печія, це одна з ознак розвитку хвороб шлунка. Найчастіше такий симптом скаже про підвищення кислотності, що характеризує гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ). Також вона може бути предтечею виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. За будь-яких розкладів печію необхідно лікувати, а не маскувати. У цьому допоможемо Нольпаза — лікарський препарат на основі пантопразолу, який знижує виділення соляної кислоти, що руйнує слизову оболонку шлунка.

Коли потрібно приймати Нольпазу?

Ці ліки приймаються виключно за призначенням лікаря при таких захворюваннях:

виразкова хвороба шлунка (ВХШ) та дванадцятипалої кишки (ДПК);

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, яка виражається кислою відрижкою, печією та печінням у шлунку;

синдром Золлінгера-Еллісона;

ерозивний гастрит, що розвинувся на фоні приймання лікарських препаратів групи НПЗЗ.

Також Нольпаза може виписуватися як один із лікарських засобів при лікуванні Helicobacter pylory. При цьому варто розуміти, що препарат має свої побічні дії та протипоказаний до приймання у кількох випадках.

Кому не рекомендується приймати Нольпазу?

Серед побічних дій Нольпази відзначають головний біль, порушення режиму сну, алергічні реакції на шкірі, нудоту та діарею. Такі можуть бути спричинені як передозуванням, так і прийманням таблеток пацієнтами із протипоказаннями. Препарат не рекомендований для приймання:

дітям, які не досягли дванадцятирічного віку;

пацієнтам із непереносністю фруктози;

алергікам, які реагують на речовини, що діють у складі препарату.

При дотриманні дозування, прописаного лікарем, а також дотримання курсу лікування, Нольпаза не тільки позитивно впливає, а й не викликає побічних реакцій. Замовити препарат можна за допомогою медичної інформаційної системи «Аптека 9-1-1». На сайті МІС ви ознайомитесь з асортиментом ліків в аптеках України, порівняєте їх вартість у різних мережах, а також забронюєте ліки у зручному для вас відділенні. Також МІС «Аптека 9-1-1» дозволить оформити доставлення ліків, не виходячи з дому. Лікуватися стало простіше.