Днями довелося прочитати на одному з місцевих сайтів повідомлення про те, що поліцейські затримали і доставили до відділку чоловіка, який надто голосно співав колядки.

Напевно, як завше в подібних випадках, кожна сторона має свої аргументи. Затриманий, мабуть, міг стверджувати, що в різдвяному екстазі, можливо, затягнув “прийшов днесь із небес” на пів октави вище, але ж це не таке страшне правопорушення, щоб за нього заламувати руки та ще й, для більшої переконливості, садонути в делікатне місце нижче пояса. Поліцейські ж, припускаю, стверджували, що порушник спокою ревів як бугай, а слова колядок густо перемішував з висловами, які в пристойному товаристві й, тим більше, в пору Різдва повторювати не годиться.

Як там закінчилася та історія – наразі не знаю. Принаймні, затриманий любитель самозабутнього виспівування колядок може триматися своєї версії до кінця і, якщо попутно не пошкодив поліцейську автівку чи не зірвав з правоохоронця шапку, може розраховувати на мінімальний штраф або ж взагалі на прощення з попередженням, щоб більше – ні-ні. Зате точно знаю, що ніякого виправдання для себе не могли б вигадати дві захмелілі пари, які о пів на другу ночі 10 січня зчинили дикий вереск, густо приправлений матюками і таким же диким реготом на балконі одного з будинків на масиві Дружба. При вживанні алкоголю і його розщепленні в організмі, як відомо, виділяється значна кількість енергії, отож не дивно, що одна з учасниць дикої забави в нічний час вийшла на балкон в платті з брительками і з довгою “дамською” сигаретою. Невдовзі до неї приєднався самець (кавалер, партнер), який, напевно, залоскотав свою подругу, судячи з її веселого вереску. А далі обоє на повен голос почали обговорювати, що буде , якщо та б… не погодиться. Це, як вдалося дізнатися, буде повний пі…ц. Але, нічого, х.. з нею, з тою “овцою”.

Крізь відчинені двері на балкон долинали голосні звуки бурхливої розмови двох інших учасників святкового дійства. Дивно, але у жодному вікні, що оточували це помешкання, світло не засвітилося – люди або міцно спали, або ж їм дуже цікаво було дізнатися, хто там і яку б… пошле на…. Через якийсь час дама з брительками жбурнула недопалок вниз з балкона, а її джентльмен потяг її назад у помешкання, схопивши обома руками за низ живота…

Наступного ранку літній чоловік на балконі поверхом нижче обережно зазирав угору, на місце нічного шабашу. Там уже було тихо, і ніщо не нагадувало про недавню оргію. На шнурку самотньо висів рушничок, а в кутку балкона примостився дитячий м’яч. Цікаво, як його власникові спалося під час отієї вакханалії?

А, може, все це мені наснилося?