Красиві, вишукані, респектабельні, елегантні меблі з натурального дерева прикрасять будь-який інтер’єр. Вони надзвичайно міцні й довговічні, проте існує чимало небезпечних факторів, здатних згубно впливати на чутливу деревину. За цієї причини різні види меблів, будь то вітальні, передпокої або спальні з дерева, покриваються всілякими спеціальними складами і лаками, що певною мірою забезпечує захист і полегшує догляд. Але останній все ж необхідний.

В Інтернеті є чимало порад на цю тему. Втім, там є все: на який би сайт ви не зайшли − holdgroup24.com, корисні лайфхаки і будь-який інший, − скрізь можна знайти безліч інформації. Але ми постаралися зібрати головні правила по догляду за меблями з дерева в одній статті.

Важливість мікроклімату

У приміщенні, де знаходяться меблі, слід завжди підтримувати сприятливий для деревини мікроклімат. Показник температури повітря повинен бути не менше ніж 15 оС, а вологість – залишатися в діапазоні 40-65 %. Це цілком реальні показники: саме такий мікроклімат створюється практично в кожному жилому будинку або квартирі.

Необхідно подбати про те, щоб на дерев’яні поверхні не потрапляли прямі сонячні промені. Перед тим як купити дитячу, вітальню, спальню, кухню або окремі предмети меблів із масиву, потрібно продумати, як вона буде розташована в кімнаті: важливо, щоб будь-яке джерело тепла (наприклад, батарея і/або обігрівач) знаходилося від меблів як мінімум на метровій відстані.

Дбайливе поводження і профілактика

Слід берегти меблі від будь-яких механічних впливів − ударів, тертя, зіткнень тощо. Через них на поверхні може залишитися подряпина, вм’ятина, скол або інший дефект. Не менш важлива профілактика кріплень із металу. Раз на рік усі шурупи, гвинти, вузли потрібно перевіряти і підтягувати: це запобіжить перекосам, розхитуванню і руйнуванню компонентів конструкції у майбутньому. Не можна допускати, щоб на металеві з’єднання і в стики між меблевими елементами потрапляла волога: від цього і метал, і деревина можуть постраждати.

Повсякденний догляд

Головні правила догляду за меблями в цілому прості та доступні кожному:

лаковані поверхні слід два-три рази на тиждень протирати м’якою тканиною, обов’язково сухою;

неполіровані меблі потрібно час від часу пилососити з використанням м’якої насадки;

матовані поверхні рекомендується періодично протирати злегка вологою марлею;

поліровані покриття добре оновлюються за допомогою суміші 2 частин лимонного соку і 1 частини оливкової олії (якщо під рукою немає спеціального поліруючого складу);

якщо є потреба у вологому чищенні, для нього потрібно використовувати або спеціальний засіб, або суміш з 1 частини спирту і 6 частин води.

На даний час у продажу можна знайти безліч засобів по догляду за дерев’яними меблями – від очищувачів до поліролей. Є навіть засоби, що запобігають запиленню. Але важливо пам’ятати, що для кожного типу покриття необхідно підбирати відповідний засіб. Так, поліруючі склади не підходять для матових поверхонь, а очищаючі розчини при неграмотному виборі можуть серйозно нашкодити деревині.

Не можна користуватися складами, що містять аміак, абразиви, розчинники. Що стосується металевих деталей і різьблення, то їх зручно очищати щіткою з м’яким ворсом. Але засоби, якщо такі знадобляться, будуть різними. Слід уважно читати характеристики і призначення кожного розчину. Грамотний вибір складу для догляду і регулярне дотримання простих правил дозволять на довгі роки зберегти меблі з дерева в ідеальному стані.