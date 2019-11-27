Стіл кухонний — це центральний елемент меблювання кухні. Яку саме форму і модель столу вибрати? Про це ми розповімо в нашій статті.

Перш за все, потрібно визначитися з габаритами. Якщо у вас на кухні мало місця, тоді ця характеристика буде другорядною, але власникам компактних кухонь потрібно ретельно виміряти всі параметри приміщення і співвіднести їх з розмірами кухонного столу при придбанні. Головними технічними параметрами кухонних столів є висота самого столу і розмір стільниці. Профільні експерти вважають рекомендованою висоту столу в 75-80 сантиметрів. Розміри стільниці можуть варіюватися в залежності від складу сім’ї, тим більше з огляду на той факт, що на сучасному ринку представлена ​​величезна різноманітність розкладних столів — завдяки практичності і гнучкості конструкції, вони легко перетворюються в великі і зручні обідні столи для збору всієї сім’ї, не займаючи багато місця решту часу.

Особливу увагу приділіть формі стільниці:

– Прямокутна стільниця вважається традиційною класикою, що підходить практично під будь-яку форму і площу приміщення. Найчастіше, подібні моделі стільниць встановлюються біля стіни або в упор до дивана або м’якому куточку. Невеликий прямокутний стіл не займе багато місця, тому вибір саме такої форми стільниці буде найбільш практичним варіантом для компактних кухонь;

– Квадратна стільниця. Припаде до душі тим, кому подобається компактні і практичні меблі. Класична квадратна стільниця буде відмінним вибором для меблювання кухні, оформленої практично в будь-якому стилі інтер’єру — починаючи від скандинавського і закінчуючи хай-тек. Багато моделей з квадратними стільницями розкладні, так що під час прийому гостей ви зможете надати достатньо вільного місця за обіднім столом для кожного;

– Кругла стільниця. Не є найбільш практичним варіант, але тим не менш, стильний і компактний круглий стіл стане чудовим варіантом для невеликої сім’ї або однієї людини. Круглий кухонний стіл досить важко вмістити в компактну кухню, так що обов’язково виміряйте всі параметри і розміри приміщення;

– Овальна стільниця. Найменш традиційний варіант, який чудово виглядає у великих і містких кухнях, зокрема в тих, які поєднані з вітальнею. Основна ідея в тому, що відсутність гострих кутів в приміщенні «згладжує» обстановку в домі, сприяючи розміреній і гармонійної домашній атмосфері.