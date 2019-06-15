Вчора у Тернопільській митниці ДФС відбулася робоча нарада керівництва митниці з представниками бізнесу, Громадської ради при ГУ ДФС в Тернопільській області, декларантами і митними брокерами щодо основних аспектів спецоперації «Бастіон», змін в митному законодавстві тощо.

Розпочала захід очільниця Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович. Вона розповіла присутнім про основні показники роботи Тернопільської митниці ДФС за п’ять місяців 2019 року в частині наповнення державного бюджету, обсягів зовнішньоекономічних операцій та роботи митниці зі створення сприятливих умов для полегшення здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Крім цього, наголосила, що Державна фіскальна служба України розпочала операцію «Бастіон», яка дозволить перекрити «канали» незаконного переміщення товарів на митну територію України та припинити порушення законодавства у податковій та митній сферах.

Детальніше про спецоперацію розповів Володимир Петрук, керівник Територіальної робочої групи з операції «Бастіон», заступник начальника – начальник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії. Він, зокрема, відзначив важливість проведення операції на території Тернопільської області: «Взаємодія митниці, фіскальної служби та податкової міліції Тернопільщини сприятиме запобіганню та виявленню переміщення товарів поза митним контролем, встановлення та припинення фактів ухилення від сплати податків при здійсненні операцій при здійсненні операцій купівлі-продажу товарів, переміщених на територію України з порушеннями, проведення перевірки законності здійснення експортних операцій, проведення перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, встановлення фінансових операцій, пов’заних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму».

Також під час наради Іван Попович, начальник відділу адміністрування митних платежів та митного-тарифного регулювання повідомив присутнім, що Російська Федерація розширює заборону на ввезення деяких українських товарів, тому, захищаючи свої інтереси, уряд України розширив перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації.

У ході діалогу провели аналіз діяльності декларантів та митних брокерів. Декларантам наголосили на відповідальному підході під час заповнення митних декларацій, важливості перекладу документів, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення як товарів, так і транспортних засобів, задля підтвердження відомостей, зазначених у їх оригіналах, а також на вжитті заходів щодо уникнення систематичних помилок у митних деклараціях та дотриманням агентами з митного оформлення їхніх обов’язків при здійсненні декларування товарів, передбачених частиною 1 статті 257 та статтею 266 Митного кодексу України.

«Тернопільська митниця ДФС відкрита для співпраці та предметного діалогу, проблемні питання ми готові вирішувати у правовому полі у найкоротші терміни, потрібно лише вчасно до нас звернутися», – підсумувала Оксана Антонович.

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області