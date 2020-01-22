Нині нерідко дізнаєшся з соцмереж, що адвокати на судових процесах просять обрати для своїх підзахисних максимально м’яку міру запобіжного захисту.

Йдеться при цьому, зазначу, не про тих, хто вкрав білизну зі шнура в дворі чи не заліз у комору до сусіда, а про реальних вбивць, гвалтівників, грабіжників з солідним “послужним списком”. А ще – любителів сісти за кермо, заливши в себе перед тим пляшку “віскаря” чи чогось подібного і збити на смерть людину або ж одразу кількох. В багатьох випадках їм таки вдається навішати на своїх клієнтів ангельські крила, і ті очікують суду в умовах домашнього арешту. Або ж турботливі родичі й друзі швиденько збирають суму на заставу в кілька мільйонів (у національній валюті!) – щоб “безпідставно звинувачений” міг ходити до суду в домашніх тапочках і їсти приготовлене дбайливою дружиною. А там, дивись, і найсправедливіший суд розбереться, як “усе було насправді” й винесе свій гуманний вирок…

У зв’язку з цим пригадується (можливо, не зовсім доречно) один досить давній анекдот. Начальник відділу кадрів запитує у директора контори, яку службову характеристику дати нікудишньому співробітникові, якого хочуть «спихнути» в іншу установу . Мудрий і досвідчений начальник, який, до того ж, не позбавлений почуття гумору, відповідає: «Напишіть, що у нього чудовий апетит і здоровий сон».

Людські чесноти і вади бувають різними. Такі риси характеру, як доброта, делікатність, інтелігентність, чуйність, милосердя, тактовність є однозначно позитивними, і їхній володар може беззастережно претендувати на іконописний лик праведника. Водночас підлість, брехливість, потайливість зрадливість, скупість, дворушництво не поціновуються ніде – ні в нормальному соціумі, ні в кримінальному світі. В першому такого суб’єкта просто зневажатимуть і намагатимуться не мати з ним жодної справи, а в другому він ризикує впасти вночі з високих нар та й забитися на смерть, вдавитися власним рушником або ж просто отримати в бік «перо».

А от як бути, приміром, з рішучістю, енергійністю, підприємливістю, товариськістю, наполегливістю? Ці риси характеру якісь «нейтральні», чимось схожі на динаміт чи зброю, тобто можуть однаково ефективно слугувати і добрій, і негідній меті. Усе залежить від того, чию волю вони виконують, в чиїх руках виступають знаряддям. Озирніться навколо – он скільки розвелося отаких рішучих та підприємливих… І коли грабіжника, шахрая чи злісного хулігана характеризують як «працьовитого і енергійного, який готовий завжди прийти на допомогу товаришам», то навряд чи такі зворушливі речі повинні розчулювати до сліз, оскільки ця «працьовитість» особливого ґатунку, «енергія» спрямована у цілком визначеному напрямку, а згадані товариші – під стать підсудному. Але – закон є закон, правила є правила, процедура є процедура. Тому й вдаються адвокати на процесах до неймовірної словесної еквілібристики, намагаючись «обілити» своїх підзахисних, дати їхнім вчинкам вигідніше, менш вбивче для них тлумачення. Справа ця непроста, але коли обвинувачення працює неоковирно, коли є можливість зачепитися за процесуальні порушення і знайти рятівну лазівку в законодавстві, то справу можна, по-перше, якнайдовше затягнути а там, дивись – і спустити на гальмах. Ну, а вже якщо судді є таємними союзниками, тобто коли вирок відомий заздалегідь, то вона розвалюється як картковий будиночок. Таких прикладів – безліч. І спробуй розібратися, хто винен: недосконалий закон чи непорядні функціонери?

В людей нині чимало обгрунтованих претензій до держави. Когось категорично не влаштовують тарифи, ще когось – розмір пенсій, а ще когось – хаотичні забудови. Та найголовнішим видається відсутність навіть натяку на справедливість і законність у суспільстві. Саме в ній – основа всіх бід. Її не було раніше – немає й тепер. І саме з намагання її встановити, вочевидь, мала б розпочинати свою діяльність кожна новообрана влада. Мала б, але… вона, здається, зайнята іншими, важливішими справами…

Ігор Дуда