У приміщенні Збаразької міської ради вилаявся місцевий житель. Через це його судили.

Про це повідомляють “Тернопільські події” з посиланням на рішення Збаразького районного суду.

В судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненні правопорушення визнав і пояснив, що перебуваючи в міській раді, у загальному коридорі хтось його штовхнув, від чого він впав та не міг підвестися, оскільки хворіє і пересувається на милицях. Намагаючись підвестися, що складало для нього труднощі та викликало біль, нехотячи, він висловився нецензурним словом.

Суд звільнив чоловіка від відповідальності та обмежився лише усним зауваженням.