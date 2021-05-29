У приміщенні Збаразької міської ради вилаявся місцевий житель. Через це його судили.
Про це повідомляють “Тернопільські події” з посиланням на рішення Збаразького районного суду.
В судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненні правопорушення визнав і пояснив, що перебуваючи в міській раді, у загальному коридорі хтось його штовхнув, від чого він впав та не міг підвестися, оскільки хворіє і пересувається на милицях. Намагаючись підвестися, що складало для нього труднощі та викликало біль, нехотячи, він висловився нецензурним словом.
Суд звільнив чоловіка від відповідальності та обмежився лише усним зауваженням.
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