У Тернополі знешкодили авіабомбу, яку знайшли на вулиці Доли. Боєприпас виявили будівельники, котрі проводять у тому місці роботи. Як повідомляють фахівці ДСНС, це 50-кілограмова радянська бомба. Радіус розльоту її осколків може сягати 800 метрів. Тому мешканців довколишніх будинків та працівників офісів частково евакуювали, а саму бомбу вивезли за місто і підірвали.