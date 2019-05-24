У Тернополі знешкодили авіабомбу, яку знайшли на вулиці Доли. Боєприпас виявили будівельники, котрі проводять у тому місці роботи. Як повідомляють фахівці ДСНС, це 50-кілограмова радянська бомба. Радіус розльоту її осколків може сягати 800 метрів. Тому мешканців довколишніх будинків та працівників офісів частково евакуювали, а саму бомбу вивезли за місто і підірвали.
Осколки бомби, яку викопали у центрі Тернополя, могли розлетілися на 800 метрів. ВІДЕО
24/05/2019 0
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