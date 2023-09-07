На Тернопільщині до кінця тижня спостерігатиметься тепла і сонячна погода. За прогнозами синоптиків, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 27 градусів тепла. Переважно обійдеться без опадів.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, протягом доби у краї спостерігатиметься мінлива хмарність, обійдеться без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман, вітер північно-східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря коливатиметься на рівні 8 – 13° вночі, 22 – 27° вдень. Рівень небезпечності – відсутній.

«Синоптики завжди мріють про однорідну погоду. Але як тільки приходить така синоптична ситуація, а приходить вона вкрай нечасто, то одразу стає нецікаво, сумно й сіро, навіть попри яскравущі чорнобривці, жоржини і калину. Ну скажіть, що особливо захопливого у такому прогнозі – завтра скрізь в Україні без опадів, температура повітря +20+27 градусів», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, стабільно тепла погода протримається на Тернопільщині щонайменше тиждень.