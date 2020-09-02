Короткочасні дощі та грози охоплять Тернопільщину. Внаслідок опадів у регіоні дещо послабне спека. Відтак погода нагадуватиме осінню пору.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, протягом доби на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Вночі пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. Вдень обійдеться без істотних опадів, вітер північно-західний: 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 12 – 17 градусів тепла, вдень 20 – 25 тепла. За попередніми прогнозами, похолоднішає в регіоні ближче до вихідних.

«Вже 2-го вересня стає зрозумілим і буденним, що осінь прийшла. Хоча в Україні ще буде багато справжньої літньої спеки, протягом дня у більшості областей понад 25 градусів тепла! Дощів у денну пору практично не передбачається. Послаблення спеки прийде з п‘ятниці», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами метеорологів, вересень на Тернопільщині буде теплим. Попереду – чимало спекотних днів. Однак середньодобова температура повітря поступово знижуватиметься.

Софія Романська