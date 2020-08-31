Останній літній день на Тернопільщині буде спекотним. Стовпчики термометрів місцями сягатимуть тридцяти двох градусів тепла. Втім, уже з середи до регіону прийде похолодання.

Осінь на Тернопільщині одразу заявить про свої права і дещо знизить температурні показники.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, нічні температурні показники коливатимуться від 10 до 15 градусів тепла, а от денної пори першого осіннього дня ще зберігатиметься спекотна погода.

“Вдень передбачається до 29 градусів вище нуля. Обійдеться без опадів. По всій території області зберігатиметься суха та сонячна погода. Більш відчутне похолодання прийде від середи. Денні температурні показники знизяться до 19 — 24 градусів тепла. Опадів не передбачається. Регіон належатиме антициклональному впливу”.

За попередніми прогнозами синоптиків, перший тиждень вересня буде помірно теплим і сухим. Втім, середньодобова температура повітря зберігатиме тенденцію до зниження, що характерно вересневій порі.

Софія Романська