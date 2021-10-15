“Осінь як осінь”: якої погоди чекати на Тернопільщині у вихідні

Холодні атмосферні фронти йдуть на Тернопільщину. Вони принесуть до регіону невелике похолодання.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, цими днями обійдеться без дощів. Втім, вночі та вранці можливі тумани, які ускладнюватимуть ситуацію на дорогах.

Західний регіон охопить прохолодна погода. Періодично можливі сильні вітри, які додаватимуть відчуття холоду.

“Дощів суттєвих не передбачається, лише одягнутися тепліше, бо буде холодно. Але для середини жовтня – нормально, вдень +8 +13 градусів. Ночі, ясно, що холодні, +1 +6 градусів, при проясненнях до невеликих “мінусів”. Періодично можливий сильний вітер. Ніяких страшних “какабек” поки що не передбачається, осінь, як осінь — зріла, стримана”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, погода цими вихідними буде сухою та сонячною. Вночі місцями можливі невеликі заморозки. Суттєвого зниження температурних показників метеорологи поки не передбачають.