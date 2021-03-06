Чотирьох жінок, які продавали підсніжники при дорозі на Тернопільщині, притягнули до відповідальності. Їм загрожують штрафи від 1700 до 3655 гривень. А також порушниці повинні компенсувати шкоду, задану навколишньому середовищу.

На Тернопільщині розпочалася операція “Первоцвіт”, у рамках якої екологічні інспектори проводять перевірки, щоб попередити масове знищення ранньоквітучих червонокнижних рослин. Як зазначив завідувач сектору екологічного контролю Держекоінспекції в області Михайло Онищук, рейди зараз проходять на територіях Чортківського району в межах Гримайлівської, Хоростківської, Копичинецької громад і Тернопільського району в межах Теребовлянської, Микулинецької, Тернопільської, Білецької громад.

“Під час проведення заходів на предмет незаконного збору червонокнижних видів рослин обстежено ботанічний заказник загальнодержавного значення «Яблунівський» та прилеглі до нього території, ботанічну пам’ятку природи місцевого значення «Зеленчанська ділянка», а також лісове урочище «Чистилів» на території Білецької сільської ради, де зростають первоцвіти. У ході обстеження на території Копичинецької міської ради на автодорозі М-19 (Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече) біля населених пунктів Вигода, Сухостав та Оришківці виявлено 4 порушників, які здійснювали незаконний продаж рослин підсніжника білосніжного, загальною чисельністю 468 рослин, зібраних у букети. На порушників складено протоколи про адміністративну відповідальність за ч. 2 статті 881 КУпАП, які направлено за належністю на розгляд судів”.

Додамо, санкція ст.881 КУпАП передбачає адмінстягнення у вигляді штрафу розміром від 1700 до 3655 грн., а також компенсаційні нарахування заподіяної шкоди у розмірі 62 грн/шт. за незаконне знищення червонокнижних рослин.