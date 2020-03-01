Водії маршрутних автобусів №13 та №17 не продавали квитки пасажирам до початку руху автобуса, починали рух до повного зачинення дверей та розмовляли під час руху.

Це встановили фахівці Держпродспоживслужби під час перевірки, яку провели наприкінці січня – в лютому.

За результатами перевірки водіїв притягнуто до адміністративної відповідальності, а суб’єкту господарювання видано припис.

Крім того, спеціалісти управління провели позапланову перевірку підприємця за зверненням споживача. Пасажир скаржився, що водій маршрутки №25 відмовився видати йому квиток. Порушення підтвердилося. Цього водія, як і попередніх, теж притягнули до адмінвідповідальності.