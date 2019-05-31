Інспектори Тернопільського рибоохоронного патруля в ході рейдового патрулювання зафіксували факт миття транспортного засобу на річці загальнодержавного значення Серет поблизу с. Лисівці Заліщицького району.

Як повідомляють у Держрибагентстві, на власника транспортного засобу, мешканця с. Лисівці складено адміністративний протокол за ч.3 ст.85 КУпАП.

Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства.

Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27-70-34 та (097) 427-85-95.