Три адміністративні протоколи склали поліцейські цими днями у Тернополі за порушення маскового режиму. Люди перебували в стані алкогольного сп’яніння та ігнорували норми карантинного режиму.

Нагадаємо, відповідно до вимог Уряду, у громадських місцях необхідно перебувати в медичній масці. Відтак під час патрулювання поліцейські роблять зауваження жителям краю у разі невиконання цієї карантинної норми. Якщо порушник не дослухається до вимоги, правоохоронці складають адміністративні протоколи.

“Було складено 3 адміністративні протоколи за порушення карантинних умов. Ми отримали повідомлення, що невідома особа розбила камінцем вікно в автомобілі. Працівники поліції виїхали та відшукали порушників, були складені адмінпротоколи. Люди перебували у стані алкогольного сп’яніння, а також без засобів індивідуального захисту”, – повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Додамо, упродовж Великодніх свят контрольно-пропускні пункти перейшли на посилений режим роботи. Відтак протягом двох днів на КПП перевірили понад три тисячі транспортних засобів. За інформацією Патрульної поліції, на в’їздах до Тернополя насамперед зупиняють усі автівки на іноземних номерах, транспорт з інших областей, вантажні автомобілі. Відтак цими днями було зупинено 1300 іногородніх водіїв, близько тисячі вантажних автомобілів; 377 автівок на іноземних номерах. Підвищену температуру тіла скринінг не виявляв.

Софія Романська

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