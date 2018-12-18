Оштрафували одного з колишніх керівників патрульної поліції

18/12/2018 Розмір тексту:

Працівниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НП України за погодженням з прокуратурою області складено та направлено до суду протокол про вчинення одним з колишніх начальників сектору Управління патрульної поліції в Тернопільській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що поліцейський несвоєчасно, без поважних причин подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування перед припинення діяльності.

Постановою Тернопільського міськрайонного суду особу визнано винною та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.