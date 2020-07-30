З 1 липня інспектори муніципальної інспекції спільно із контролерами КП «Тернопільелектротранс» здійснюють контроль оплати проїзду в громадському транспорті, видачею проїзних квитків та дотримання карантинних заходів у громадському транспорті Тернополя.

За результатами роботи 40 пасажирам виписано штрафи та виявлено 153 випадки порушення вимог перевезення, а саме: ненадання проїзних квитків пасажирам, порушення маскового режиму чи неналежне виконання карантинних заходів, понаднормове перевезення пасажирів, відсутність інформаційних таблиць у маршрутних транспортних засобах, зокрема у приватних перевізників. Всі порушення зафіксовано відповідно до норм чинного законодавства.

Наголошуємо, що відповідальність за безквитковий проїзд у громадському транспортні несе пасажир, тому після оплати проїзду обов’язково вимагайте квиток та зберігайте його до завершення поїздки. Також проїзний квиток – це страховий поліс пасажира.

Нагадуємо, що штраф за безквитковий проїзд у громадському транспорті становить двадцятикратний розмір вартості проїзду.