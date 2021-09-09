“Ось моя десятка!”: відомий співак долучився до челенджу задля порятунку Максимка з Тернопільщини. ФОТО

Відомий співак Арсен Мірзоян ізяв участь у челенджі “Я можу – я допоможу!”, мета котрого допомогти зібрати гроші на лікування Максимка Антонишина.

У дитини рідкісне генетичне захворювання. Врятувати хлопчика може тільки укол за понад 2 млн доларів, пише 0352.ua.

Співак пробіг 10 кілометрів і надіслав кошти на рахунок батьків хлопчика. Також Арсен Мірзоян опублікував скріншот маршруту.

“Приймаю естафету від Андрій Боднарчук! Ось моя десятка! Челендж “Я можу – я допоможу!” має тривати, і стати масовим! Так зможемо врятувати Максимка Антонишина”, – зазначив Арсен Мірзоян.

Приватбанк: 5168757332535584 Антонишин Юлія Володимирівна

Monobank: 4441114423099561 Антонишин Володимир Миколайович