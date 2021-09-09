Відомий співак Арсен Мірзоян ізяв участь у челенджі “Я можу – я допоможу!”, мета котрого допомогти зібрати гроші на лікування Максимка Антонишина.
У дитини рідкісне генетичне захворювання. Врятувати хлопчика може тільки укол за понад 2 млн доларів, пише 0352.ua.
Співак пробіг 10 кілометрів і надіслав кошти на рахунок батьків хлопчика. Також Арсен Мірзоян опублікував скріншот маршруту.
“Приймаю естафету від Андрій Боднарчук! Ось моя десятка! Челендж “Я можу – я допоможу!” має тривати, і стати масовим! Так зможемо врятувати Максимка Антонишина”, – зазначив Арсен Мірзоян.
Приватбанк: 5168757332535584 Антонишин Юлія Володимирівна
Monobank: 4441114423099561 Антонишин Володимир Миколайович
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