Чи всі учасники змагань в різних лігах вітчизняного футболу рівні в своїх правах? Запитайте у якогось функціонера УАФ чи комітету суддів – і майже безпомилково отримаєте відповідь, що це, безумовно, так. І що до всіх – однакове об’єктивне і неупереджене ставлення.

Це, однак, лише милозвучна теорія. Життєва практика далеко не завжди буває такою. Скоріше навпаки – вона нерідко постає брутально несправедливою. Те, що в нашому житті є рівні і є ще “рівніші” – відомо віддавна. Футбол не може існувати ізольованим від суспільства, в тому числі його болячок, отож це прикре правило сповна виявляться і в ньому.

Зізнаюся, шкода було голкіпера тернопільської “Ниви” Максима Механіва у недавньому матчі з “Чорноморцем”, що проходив у Львові. Хлопець парирував пенальті і вже, мабуть, очікував отримати вітання від партнерів, аж раптом суддя угледів у його діях “кримінал” – мовляв, завчасу залишив лінію воріт. Насмілюся зауважити, що доводилося бачити значно серйозніші порушення з боку стражів воріт під час виконання 11-метрових, які, проте, сходили їм з рук. В даному ж випадку видається, що арбітр заздалегідь був налаштований на те, щоб, образно кажучи, відшукати хоч а б одну блоху на собаці. Це не дивно, якщо врахувати, що “Чорноморець” перебуває серед претендентів на підвищення у класі і відчуває певний тиск з боку конкурентів – “Агробізнесу” і “Металіста 1925”. За таких обставин втрачати очки у матчах з командами з нижньої частини таблиці зовсім не бажано. Отож, якщо не вдається досягти мети суто ігровими засобами (а “Чорноморцеві” у звітному матчі цього не вдавалося), залишається, про всяк випадок, сумнозвісна “робота з суддями”. Я, звісно, як мовиться, не тримав свічку, тобто не втаємничений у “святая святих” цього процесу, але надміру прискіпливе ставлення бригади арбітрів до епізоду з пенальті наводить на думку, що вони була заздалегідь зорієнтовані в “потрібному” напрямку.

Максим Механів, до речі, цілком міг поламати ці плани – він парирував і другий удар з позначки. Але тут вже можна пред’явити претензії оборонцям “Ниви”, які “проспали” добивання м’яча у ворота…