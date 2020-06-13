Півсотні людей заразилося коронавірусом під час святкування ювілею у селі Баворів Тернопільського району. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за порушення санітарних правил. До відповідальності можуть притягнути не лише власника закладу, а й всіх учасників застілля.

Через спалах у Баворові погіршилася епідемічна ситуація й у Тернополі. Оскільки серед учасників застілля були й жителі обласного центру.

«30 травня, незважаючи на заборону, в одному з сіл Тернопільського району відбулося масове святкування дня народження. Там були присутні і жителі Тернополя. І це святкування стало черговим спалахом коронавірусу. І зараз ми бачимо його наслідки. Через необдуману безпечність із 55 гостей, які були на святі у 37-ми підтвердили коронавірус, серед них є і тернополяни. Також коронавірус виявили у працівниці дитячого садочка №12. Заклад закрили на карантин. Медики встановлюють контактних осіб, а мобільні групи збирають аналізи на дослідження. Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації рекомендувала посилити карантинні заходи у Тернополі. Сподіваюся, що відповідальність тернополян допоможе уникнути подальших спалахів», – каже начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак.

У результаті епідрозслідування стало відомо, що житель села Баворів запросив на День народження понад півсотні людей. Були гості з Тернопільського району, обласного центру та Козівського району. Святкування проходило в орендованому приміщення місцевої їдальні. Триває досудове розслідування. Порушникам загрожує штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт до шести місяців, або обмеженням волі до трьох років.

Софія Романська

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