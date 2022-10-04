Розмір орендної плати за земельну ділянку для суб’єктів господарювання, що працюватимуть на території індустріального парку в Тернополі зменшили у міській раді. Відповідне рішення прийняли на позачерговій вісімнадцятій сесії третього жовтня.

– Відповідно до Закону України від 21 червня 2022 року внесені зміни до Податкового кодексу України, – пояснила Надія Кучер, начальник фінансового управління. – З метою створення сприятливих умов для розвитку індустріальних парків України дозволено місцевому самоврядуванню встановлювати ставки, як земельного податку, так і орендної плати в розмірах менших як земельний податок встановлений рішенням міської ради від 06.06.2019р. № 7/35/5 «Про місцеві податки і збори Тернопільської міської територіальної громади». Враховуючи пропозиції КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення», а також висновок постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів пропонується встановити ставку орендної плати для будівництва, створення і функціонування індустріального парку в розмірі 0,09% від нормативно-грошової оцінки землі.

Зменшення розміру орендної плати, за словами міського голови Сергія Надала, стане додатковим стимулом для підприємців вкладати кошти у будівництво на території індустріального парку і розвивати виробництво у місті.