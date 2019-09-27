Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України затверджено Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води.

Хто може відключитися від центрального опалення?

– Або мешканці усього будинку до 1 вересня.

– Або мешканці кожної квартири окремо до 1 жовтня за умови, якщо понад 50% квартир цього будинку раніше були відключені від центрального опалення.

Що потрібно для відключення?

1. Подати письмову заяву у Центр надання адміністративних послуг (вул. Князя Острозького, 6) для відключення. Цю заяву розглядатиме спеціальна комісія, яка затверджена рішенням виконавчого комітету. Комісія дасть інформацію кожному заявнику, чи підлягають їхні квартири або нежитлові приміщення відключенню від ЦО та ГВП.

2. Зібрати та подати перелік документів і погоджень для відключення.

3. Після отримання дозволу – провести роботи. Наголошуємо, що роботи можна буде виконати лише після завершення цього опалювального періоду – з середини квітня до 1 жовтня (а для усього будинку – до 1 вересня) включно.

Детальну інформація про Порядок відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків від ЦО та/або ГВП можна знайти тут.