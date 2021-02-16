Сім сучасних УЗД-апаратів придбали для опорних лікарень Тернопільської області.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко. Обладнання закупили за кошти медичної субвенції.

Три опорні лікарні працює у Тернополі. Також по одному такому лікувальному закладі діє у Бережанах, Чорткові та Кременці.

«Медична субвенція становила 42 млн. грн. За ці кошти було закуплено нове обладнання. Зокрема, сім сучасних УЗД-апаратів. Усі апарати корейського виробництва з чотирма датчиками. Вартість кожного апарату – 1 млн 800 тис. грн. Обладнання експертного класу. Воно дозволяє якісно провести діагностику, вчасно виявити проблему та призначити необхідне лікування. Кошти субвенції надійшли в область в кінці минулого року», – розповіла Ольга Ярмоленко.

Два УЗД-апарати передали до університетської лікарні. У цьому лікувальному закладі запланована також реконструкція відділення екстреної медичної допомоги.