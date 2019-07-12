11 липня спостерігач ОПОРИ заявив в поліцію через відеоролики, які мали ознаки передвиборної агітації за кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі №163 Степана Барну та Максима Черкашина та транслювалися на моніторах у міському громадському транспорті міста Тернополя.

Відеоролик, який стосувався кандидата у депутати від партії «Європейська солідарність» Степана Барни, спостерігач ОПОРИ зафіксував у тролейбусі, який обслуговує громадян по маршруту №2 у м. Тернополі.

Із відеозапису, який спостерігач ОПОРИ встиг зробити на свій мобільний пристрій, до того як кондуктор заборонила зйомку, видно ті ж кадри, що і у сюжеті телеканалу Тернопіль1. Цей матеріал поширювався у соціальній мережі Facebook із назвою «Степан Барна: Тернопіль має стати логістичним центром Західної України» та висвітлював проблему із фінансовим забезпеченням ремонту Гаївського мосту. Сюжет містив коментар кандидата Степана Барни, у якому він обіцяє, обійнявши посаду народного депутата, домогтися виділення коштів на ремонт мосту та реалізувати цей проект.

Частина кадрів для цього відео матеріалу були відзняті під час візиту віце-прем’єр-міністра України, міністра економічного розвитку та торгівлі Степана Кубіва. 7 липня представник кабміну приїжджав на Тернопільщину та оглянув незавершену будівлю бібліотеки-довгобуду, яка перебуває на балансі Кабінету міністрів, а також Гаївський міст, який потребує капітального ремонту.

Під час візиту на ці об’єкти його супроводжував колишній голова Тернопільської обласної державної адміністрації та кандидат у народні депутати Степан Барна і тимчасово виконуючий обов’язки голови ТОДА Іван Крисак. Інформація про це була розміщена на офіційному сайті та офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook Тернопільської облдержадміністрації.

Відеоролик про кандидата у депутати від партії «Голос» Максима Черкашина спостерігач ОПОРИ зафіксував на телеекрані у тролейбусі, який курсує по маршруту №11.

Знову ж таки кадри з цього відеоматеріалу належать сюжету телеканалу Тернопіль1 під назвою «Максим Черкашин: За фінансування освіти повинен відповідати Кабмін, а не міські ради». У ньому висвітлюється позиція кандидата щодо проблем в галузі освіти. А також він містить згадки про передвиборчі обіцянки партії «Голос» та зокрема кандидата: «Моє завдання, щоб освітня субвенція надходила вчасно, щоб вчителі вчасно отримували зарплати, а учні – якісну освіту». Зйомки до відео сюжету відбувалася в одній із шкіл Тернополя.

Трансляція вищезазначених агітаційних відео матеріалів у громадському транспорті може суперечити частині 9 статті 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», що передбачає відповідальність за статтею 212-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У частині 9 статті 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України» розміщення носіїв політичної реклами на зовнішній поверхні та всередині транспортних засобів громадського користування, у тому числі таксі, розміщення політичної реклами у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, а також розповсюдження матеріалів передвиборної агітації, у тому числі політичної реклами, через телерадіотрансляційні або інші інформаційні мережі сповіщання пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях станцій та вагонах метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, у транспортних засобах громадського користування забороняється.

Відповідно до статті 212-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях громадянином -тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи матеріалів політичної реклами підприємствами – розповсюджувачами реклами – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А також відповідно до пункту 3 частини 5 статті 3 Закону України «Про вибори народних депутатів України» рівність прав і можливостей кандидатів у депутати, партій – суб’єктів виборчого процесу брати участь у виборчому процесі забезпечується рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, та органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до кандидатів у депутати, партій – суб’єктів виборчого процесу.