Підліток поплатився за бажання зробити селфі на даху потяга. Інцидент трапився в понеділок, 25 травня, близько 18 год на вулиці Бродівській.

До співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків обласної дитячої лікарні про те, що до них з закритою черепно-мозковою травмою, опіками 30% тіла доставили 15-річного жителя обласного центру. З’ясувалося, травми неповнолітній отримав внаслідок ураження електричним струмом.

За попередніми даними, підліток ще з двома друзями прогулювалися на території залізничного депо. Зі слів товаришів потерпілого, хлопець хотів сфотографуватися та піднявся сходами на дах вагону. Від різкого удару струмом його відкинуло на землю.

Відомості за даним фактом внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.