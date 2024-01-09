У Львові врятували 5️-річного сина захисника. Нирка дитини загинула, а замість неї утворився великий мішок з інфікованою сечею.

Небезпечне для життя утворення успішно видалили хірурги Дитяча Лікарня Святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова. Про це повідомляють на сторінці медичного закладу.

Маленького пацієнта звати Давидко Зілінка. Він із міста Тернопіль. Коли хлопчику було три рочки, батьки привели його на планове УЗД. Під час обстеження медики не виявили здорової лівої нирки на тому місці, де вона мала би бути. Аби з’ясувати у чому проблема, батьки зверталися до різних лікарів та вдавалися до всіх можливих методів діагностики: від УЗД і КТ до рентгенографії з контрастом.

За два місяці постійних обстежень спеціалісти встановили, що ліва нирка Давидка – зморщена. Тобто орган у дитини був атрофований, зменшений у розмірах і вже почав втрачати вміння виробляти сечу та фільтрувати її. Ба більше – помітили, як на місці зморщеної нирки почало формуватися якесь утворення. Однак точного діагнозу встановити не змогли. Спеціалісти вирішили продовжувати спостерігати за станом Давидка. З часом проявились і симптоми недуги: у хлопчика з’явилися болі, а його загальний стан погіршувався.

Нещодавно мамі Давидка вдалося потрапити на консультацію до фахівців Дитячої Лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова, які приїжджали до Тернополя. Спеціалісти провели необхідні додаткові обстеження та встановили діагноз: термінальний гідронефроз зліва. Гідронефроз – це патологічне розширення та подальша атрофія тканин нирок, що розвивається на тлі порушення відтоку сечі. Саме гідронефроз і призвів до вторинного зморщення лівої нирки – вона деформувалася і зменшилася. При цьому, нирка продовжувала виділяти сечу, яка вже не могла стікати до сечового міхура. Рідина накопичувалася в органі та роздувала його.

З часом нирка і зовсім загинула, а на її місці утворився мішок із інфікованою сечею. Така патологія вкрай небезпечна для життя. Вона може викликати гіпертонічну хворобу та розвиток різноманітних гнійних процесів в організмі дитини. Останнє з ймовірних ускладнень несло пряму загрозу життю дитини, адже маленький пацієнт міг загинути від септичного шоку. Тож врятувати 5️-річного малюка могла лише операція із видалення органу.

На операцію Давидка до Львова приїхав і його тато-захисник, який тоді саме повернувся з фронту. Тож і мама, і тато у відповідальний момент були поруч із сином. Львівські спеціалісти вирішили оперувати хлопчика у найменш травматичний спосіб – за допомогою робота-хірурга – Да Вінчі. В ході втручання хірурги зробили три маленькі отвори по 8️ мм і швидко та успішно видалили вражену нирку.

Нині Давидку вже нічого не загрожує. Хлопчик швидко відновлюється після операції. А у майбутньому він мріє, як і його тато, стати військовим та захищати Україну.