Оперували вісім годин: у львівському “Охматдиті” провели надскладну операцію 13-річній дівчинці з Тернопільщини

Операції такої складності в Україні роблять лише урологи львівського «Охматдиту» та декілька клінік Європи.

Урологи і гінекологи львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» провели надскладну операцію 13-річній дівчинці з Тернопільщини, у якої була важка вроджена вада розвитку ендокринної та сечостатевої систем. Операції такої складності в Україні виконують лише урологи львівського «Охматдиту» та всього декілька клінік Європи. Операція пройшла успішно, дівчинка у майбутньому може бути мамою. Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на сторінку лікарні.

У дівчинки діагностували вроджену гіперплазію кори наднирникових залоз, солевтрачаюча форма. З народження вона страждала не лише від важких гормональних та водно-електролітних порушень, а й від неправильної будови сечової та статевої систем, які зрослися в спільну тонку трубку, що порушувало роботу обох систем.

«Причиною вродженої гіперплазії наднирників є порушення утворення стероїдних гормонів наднирниками через дефіцит ферментів. Одним з наслідків цього дисбалансу є надмірне утворення чоловічих статевих гормонів – андрогенів, що провоковують важкі анатомічні зміни в організмі дитини», – сказано у повідомленні.

Дитині провели низку високотехнологічних обстежень – КТ, генітоскопію, уретроцистоскопію, кольпоскопію, генетичні та спеціальні лабораторні обстеження. Для розробки ефективної консервативної, а згодом і хірургічної корекції потрібна була високопрофесійна та скоординована робота багатьох спеціалістів: генетиків, дитячих ендокринологів, гінекологів, урологів.

На першому етапі лікування з допомогою консервативної терапії лікарям вдалося скоригувати водно-сольовий обмін, що дало можливість нормалізувати розвиток внутрішніх статевих органів дівчинки.

Далі на дитину чекала надскладна операція. До складу операційної бригади увійшли урологи Андрій Поцюрко, Ігор Гримак, Данило Іваськевич, Роман Поцюрко, гінеколог Еліна Чайківська і анестезіолог Віра Приймакова.

Оперативне втручання тривало вісім годин, під час якого урологам і гінекологам вдалося роз’єднати сечову та статеву системи і відновити «жіночу» анатомію пацієнтки. У майбутньому, коли дівчинка виросте, вона зможе стати мамою.