Повнота сплати податкових платежів, виплата належного рівня зарплати та оформлення трудових відносин суб’єктами господарювання агропромислової сфери діяльності стали об’єктом контролю в рамках операції «Урожай», яка триває на теренах Тернопілля.

Відтак фахівці Головного управління ДФС у Тернопільській області вживають заходи як роз’яснювального, так і контролюючого характеру, повідомляють у Секторі комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області.

Так, за наслідками індивідуальних співбесід керівники 198 суб’єктів господарювання підвищили рівень виплати заробітної плати 2 722 найманим працівникам. Це сприяло тому, що додатково до бюджету надійшло 1 млн 352,1 тис. грн податку на доходи фізичних осіб, 1 млн 649,4 тис. грн єдиного соціального внеску та 111,3 тис. грн військового збору.

Крім цього, 161 суб’єкт підприємницької діяльності збільшив кількість найманих працівників на 1 162. Отож, сума легалізовано доходу склала 8 048,1 тис. грн, а додаткові надходження за рахунок добровільно оформлених найманих працівників – 1 млн 460,4 тис. грн ПДФО, 1 млн 778,8 тис. грн єдиного внеску, 123,2 тис. грн військового збору.

До порушників застосували 30 заходів контролю. Їм нарахували 327,7 тис. грн платежів та штрафних санкцій. З початку року залучено до декларування 3 246 осіб, які одноосібно обробляють земельні ділянки, площі яких перевищують 2 га. Вони задекларували 7 млн 442,6 тис. грн доходу та визначили до сплати 1 млн 322,9 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 111,9 тис. грн військового збору.