Людяність важлива завжди і для кожного. Завдяки небайдужості поліцейських офіцерів громади Тернопільського районного управління поліції маленький собачка на прізвисько Топік отримав нову сім’ю.

До правоохоронців звернулася старенька мешканка Тернопільської громади. Пенсіонерка повідомила, що через похилий вік та погане самопочуття не може надалі утримувати свого чотирилапого охоронця. Жінка хотіла відпустити тварину на самовиживання.

Працівники поліції подбали про собаку. Вони забрали його до поліцейського відділку та спільно з місцевими волонтерами розпочали для нього пошуки нового житла. Вже невдовзі песик відправився до нових господарів на Львівщину.

Працівники поліції сподіваються, що доля пухнастого складеться щасливо.