Через суттєве потепління, опалювальний сезон у садочках та лікарнях Тернополя тимчасово припиниться.

Про це повідомляють у міській раді.

Зважаючи на суттєве зростання середньодобової температури зовнішнього повітря та подальше прогнозоване потепління до +21 градуса, а також з метою ефективного використання енергоносіїв, від сьогодні, 11 жовтня, буде призупинено подачу теплоносія для закладів охорони здоров’я та дошкільних навчальних закладів м. Тернополя.

Опалювальний сезон відновиться, коли показник середньодобової температури становитиме нижче восьми градусів впродовж трьох днів.