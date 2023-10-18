Через зниження середньодобової температури повітря відсьогодні у Тернополі розпочався новий опалювальний період. Тепло увімкнули для всіх споживачів, які мають централізоване опалення.

Опалювальний сезон також розпочався у 20 громадах Тернопільщини, повідомляє Суспільне.

У Тернополі опалення увімкнули у житлових будинках, бюджетних установах, комунальних закладах, школах, дитсадках. Загалом це 718 будинків, — каже начальник виробничо-технічного відділу “Тернопільміськтеплокомуненерго” Михайло Горбаль.

“Станом на 15 годину котельні Тернополя працюють в штатному режимі, згідно температурного графіка”.

Опалення не увімкнули у трьох будинках міста, — повідомив Михайло Горбаль.

“Через ліквідацію аварії відсутні теплоносії на вулицях Смакули, Київська і Тарнавського. До кінця дня, може завтра буде відновлено постачання”.

За словами Михайла Горбаля, три житлових будинки у Тернополі мають генератори. Третина усіх будинків обладнані індивідуальними тепловими пунктами. Серед таких — багатоповерхівки на вулиці Любомира Гузара 13 та 17. Голова ОСББ Сергій Лупак розповідає, будинок №13 обладнаний тепловим пунктом 5 років. Це дозволяє економити кошти жителів.

“Що дає ІТП? По ньому ми можемо бачити, скільки, фактично, заходить тепла в будинок, тобто гігакалорій. Бачимо, який перепад температур. За цей період, до 24 лютого 2024 року, мешканці двох будинків зекономили майже 2 мільйона гривень”.

За словами Сергія Лупака, теплопостачання до його будинку подали 17 жовтня опівночі. Тепломережі будинку перевіряли ще до початку опалювального сезону. Сергій Лупак власноруч усуває заповітрення.

Газ продовжуватимуть подавати споживачам й у випадку перебоїв електропостачання, — каже начальник виробничо-технічного відділу “Тернопільміськтеплокомуненерго” Михайло Горбаль.

“Якщо температура на вулиці більше 10 градусів тепла, то котельня автоматично зупиняється”.

За прогнозами фахівців Тернопільського гідрометеоцентру, з 17 до 19 жовтня середньодобова температура повітря в області становитиме 6 градусів вище нуля.

“Очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Температура вночі — від 2 градусів морозу до трьох тепла, денна температура — 8-13 градусів”, — розповіла синоптикиня Іванна Юрків.

Опалювальний сезон також розпочався у 20 громадах Тернопільщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, в області запрацювали 387 котелень із 1200.