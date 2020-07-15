Про крадіжку пенсійних заощаджень працівникам Борщівського відділення поліції повідомив 61-річний мешканець райцентру. Він розповів, що з шафи зникли понад сім тисяч гривень.

Працівники поліції розпочали пошуки злодія. Вони з’ясували, що до сховку господарі не навідувалися декілька днів, хата удень не зачинялася, а на повір’я міг зайти будь-хто. Однак злодієм виявився 16-річний онук.

Хлопець під час канікул часто навідувався до бабусі та діда, а напередодні крадіжки просив у них гроші. Ті відмовили. Але онук знав, де кошти зберігаються.

Вибрав слушний момент, коли в хаті нікого не було і викрав усю пенсію. Відкладені заощадження щедро роздавав своїм двоюрідним братам, витрачав на розваги, частину перевів на свою банківську картку.

Після розмови з працівниками поліції, хлопчина у скоєному зізнався. Стареньким родичам вдалося повернути невитрачені три тисячі гривень.

За фактом необдуманого, проте, протиправного вчинку відкрито кримінальне провадження.