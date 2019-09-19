Сьогодні у Тернополі розпочинаються роботи з оновлення конструкцій екстрим-парку у «Топільче». В зв’язку з цим відвідування спортивного майданчика та катання на його території будуть тимчасово недоступні.

Як повідомляє начальник управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Микола Круть, усі пошкоджені елементи конструкції будуть демонтовані та відремонтовані.

«Працівниками підрядної організації буде оновлено покриття всіх фігур екстрим-парку, а також буде замінено фанеру для безпечного катання», – зазначає Микола Круть.

Просимо тернопільських скейтбордистів, роллерів та велосипедистів з розумінням віднестися до тимчасових незручностей, а у період ремонту екстрим-парку тренування проводити у скейт-парку на «Циганці».

Нагадаємо, екстрим-парк у «Топільче», який є одним із найбільших в Західній Україні, був облаштований у 2015 році і уже став улюбленим місцем відпочинку та тренувань серед шанувальників екстремальних видів спорту.