Оновлять одну з центральних вулиць Тернополя

06/03/2019 Розмір тексту:

Від початку січня у Тернополі триває ямковий ремонт дорожнього покриття, та вже з настанням потепління розпочнуться роботи з капітального ремонту центральних вулиць міста.

Зокрема, цього року буде капітально відремонтований Привокзальний майдан, проект реконструкції якого наразі уже активно розробляється. На оновлення майдану з бюджету громади виділено понад 4 млн. грн.

Продовженням капітальних ремонтів буде проведення другої черги реконструкції вул. В. Чорновола, яка пролягає від Залізничного вокзалу до Театрального майдану і є однією з найбільш відвідуваних вулиць тернополянами та гостями міста. Оновлення частини вулиці (від вул. Богдана Хмельницького до вул. І. Франка) відбулося у 2018 році, відтак цього року ремонт відбудеться на ділянці від вул. І. Франка до Театрального майдану, а також на території скверу навколо фонтану «Кульбаба».

Нагадаємо, у 2018 році на частині вул. В. Чорновола було проведено реконструкцію дорожнього покриття з повною заміною інженерних мереж, облаштовано простору пішохідну алею з екзотичними насадженнями та місцями для відпочинку, велодоріжку, а також збережено можливість проїзду транспорту. Окрім того, з фасадів житлових будинків, що на вул. В. Чорновола, проведено демонтаж несанкціонованої реклами і вивісок об’єктів господарювання.