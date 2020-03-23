Ми вже публікували статтю із списком цілодобових аптек та тих, де можна придбати засоби індивідуального захисту. Впродовж тижня список було оновлено.

Також засоби захисту, зокрема, медичні маски, можна придбати:

– у мережі аптек «Сімейний лікар» за адресою: вул. 15 квітня, 37; вул. Тарнавського, 4; вул. А. Монастирського, 48;

– Аптека «Вигідні пропозиції» за адресою: вул. Л. Українки, 12;

– Аптека «Матері і дитини»;

– Аптека 78.

Нагадуємо, у разі підозри на коронавірусну інфекцію, тернополянам варто звертатися на «гарячу лінію» оперативного штабу – 098 441 59 81.

Список аптек, що працюють цілодобово: