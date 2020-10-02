Завершилися роботи з облаштування у Тернополі нового «Палацу щастя», де відтепер проводитимуться церемонії реєстрації шлюбу.

Оновлений зал для урочистих подій знаходиться у ПК «Березіль», і у вже 3 жовтня тернополяни зможуть у ньому офіційно зареєструвати свій шлюб.

Капітальний ремонт у приміщенні «Палацу щастя» тривав впродовж двох місяців, і за цей період в ньому повністю оновлено систему освітлення, облаштовано сучасні місця для сидіння гостей святкової церемонії, встановлено фотозону, проведено озеленення святкової локації тощо. Відремонтовано також сходи, що ведуть до центрального входу Березолю.

Бажаємо усім молодятам позитивних вражень під час офіційного оформлення своїх відносин у новому «Палаці щастя».