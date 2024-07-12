З 18 травня до 16 липня всі військовозобов’язані, резервісти та призовники повинні оновити облікові дані, зокрема це можна зробити через застосунок Резерв+.

Більше про мобільний додаток — у коментарі Суспільному розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, можновладці прирівняли військово-обліковий документ у застосунку “Резерв+” до оновлення даних в ЦНАП або ТЦК та СП:

“Згідно з чинним законодавством України, постановою Кабміну (зазначена постанова не опублікована на сайті відомства, — ред.), електронний військово-обліковий документ юридично має таку ж силу, як і паперовий”, — пояснює Катерина Черногоренко.

Оновити дані у застосунку набагато швидше ніж офлайн у ТЦК та СП, наголосила посадовиця:

“У застосунку Резерв+ достатньо заповнити необхідну інформацію, а формування електронного військового квитка взагалі відбувається миттєво. Для порівняння послуга оформлення електронного військово-облікового документа в ТЦК в середньому забирає 30 хвилин. Це лише оформлення, без часу в черзі, без вашої дороги туди і назад, а очікування документа забирає до п’яти робочих днів”.

Також розробники “Резерв+” оцифрували паперові накази на бронювання понад 340 тисяч чоловіків, які тепер відображаються в застосунку.

Як відобразити бронювання в застосунку Резерв+

Натиснути три крапки справа від документа.

Вибрати “оновити документ”.

Після цього з’явиться актуальний статус.

Якщо бронювання було лише на папері, статус “Заброньовано” з’явиться в застосунку.

Якщо бронь ще триває, але в застосунку її не було – новий термін має відобразитись в “Резерв+”.

Крім того, Міноборони планує додати в “Резерв+” функцію електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) та рекрутингу до Сил оборони, зазначила Катерина Черногоренко:

“Разом з нашим партнерами з Міністерством охорони здоров’я вже опрацювали цю функцію (направлення на ВЛК, – ред.). Найближчим часом хочемо її додати, щоб не було додаткового візиту людини (до ТЦК, – ред.), а можна було згенерувати за бажанням таке направлення. (Також, – ред.) рекрутинг і навчальні матеріали для військовозобов’язаних”, – підсумувала вона.

Більше про Резерв+

18 травня з набуттям чинності оновлено законопроєкту про мобілізацію запрацював мобільний додаток “Резерв+” для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Він доступний для завантаження на смартфонах.

“Резерв+” надає можливість оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі “Оберіг”. Це спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру “Оберіг” щодо себе.

Станом на 27 червня, через застосунок “Резерв+” оновили свої дані один мільйон 852 тисячі військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

Як оновити дані за допомогою Резерв+

після завантаження “Резерв +” потрібно зареєструватися за допомогою системи BankID НБУ, обрати свій банк та підтвердити авторизацію;

після авторизації потрібно підтвердити номер мобільного телефону;

після цього з’явиться запит на підтвердження поточної адреси проживання та електронної пошти.

якщо будь-які з цих даних змінилися, їх можна оновити, підтвердивши через смс-повідомлення, або код, який прийде на електронну пошту;

після оновлення даних потрібно обрати код із 4 цифр, за яким буде здійснюватись вхід у застосунок.

Дмитро Нагорний, Дар’я Пасічник