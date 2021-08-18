Жителі України все частіше звертаються до мікрокредитів. За статистикою, мікрокредити оформляють, якщо раптом не вистачило коштів до зарплати. Основна причина затребуваності такого способу кредитування – простота і доступність умов видачі позик. Тут видають грошові кошти на будь-які потреби за наявності тільки паспорта і коду.

Основні умови видачі кредиту

У МФО кредит на карту може отримати будь-який громадянин у віці 18-65 років. Строгих вимог мало, отримати гроші зможе будь-яка людина, незалежно від рівня доходу. У МФО спрощена процедура отримання позик, тут кошти можуть бути видані жінкам в декреті, студентам, пенсіонерам та безробітним.

У популярному сервісі мікрокредитування Credit-Pro клієнт може швидко отримати до 3000 гривень на термін до 30 днів – це середнє значення. Максимальна сума – 10 000 гривень. Окремим позичальникам це стане доступно після першої позики. Отримати позику можливо тільки на офіційному сайті, це найбільш надійний метод видачі кредитів. У результаті не буде потрібно розголошувати особисті дані і отримувати велику суму готівкою. Додаткові платежі і комісії відсутні.

У який спосіб отримати гроші

Для того щоб взяти гроші на https://credit-pro.com.ua/, потрібно:

Вибрати на калькуляторі термін і суму позики. Система покаже потрібну суму для повернення. Заповнити свою заявку. Потрібно ввести номер телефону і відповісти на кілька простих запитань. Пройти верифікацію карти. Ваша карта повинна бути активна, з позитивним балансом. Після розгляду вашої заявки система видасть відповідь. Як правило, це займає не більше 1 хвилини. Далі підписується кредитний договір і грошові кошти переводять на карту. Договір підписується онлайн.

Після цього кошти переводяться на карту, можна відразу користуватися ними на свій розсуд.

У який спосіб повернути кредит

Найважливіше зобов’язання позичальника – в належний час повернути потрібну суму. Для цього є кілька варіантів:

Погасити борг через особистий кабінет. Там вже прикріплена ваша карта, платіж виконується миттєво і без комісії. Погасити кредит в терміналах самообслуговування, за номером телефону. Може стягуватися комісія. Є можливість платити за реквізитами, в касі будь-якого банку. Але в цьому випадку платіж йде до 3-х робочих днів, крім цього за нього стягується комісія.

Якщо можливостей повернути кредит зараз немає, слід оформити пролонгацію. Це спеціальна послуга продовження терміну договору. У договорі зазначено, що порушення термінів договору призводить до нарахування штрафних відсотків, щоб уникнути цього, необхідно скористатися послугою пролонгації. Для підключення необхідно погасити відсоток на поточний день, і термін переноситься.

Переваги Credit-Pro

Сервіс Credit-Pro дає можливість отримати гроші максимально швидко і легко. У компанії показник схвалення – близько 90%, рішення приймається за кілька хвилин. Одночасно з цим не треба завантажувати фото документів, розшукувати поручителів.

В онлайн-сервісі Credit-Pro у клієнта є можливість отримати вигідну знижку. Для цього слід завантажити фото паспорта, така дія забезпечить -25% знижки. Ще -25% ви отримаєте при вказуванні контактних осіб. Ці дії зовсім необов’язкові, без них також можна отримати позитивний результат, проте вказування ​​контактних осіб та документи збільшує довіру до клієнта.

Звернення в Credit-Pro – це максимально простий варіант вирішення труднощів з готівкою.