Перегляд фільмів – один із найпопулярніших та найбільш дієвих способів «відключити» голову від тривожних думок, розслабитися, відпочити. На радість мільйонів кіноманів, сьогодні можна дивитися будь-які фільми онлайн у зручний для себе час. Допомагає в цьому інтернет-телебачення Київстар.

Основні переваги онлайн-кінотеатрів

Онлайн-кінотеатр – це сервіс, який дає змогу дивитися кінострічки, серіали, мультфільми, телепередачі через інтернет. На відміну від сайтів, які пропонують користувачам так званий піратський продукт, офіційні сервіси, такі як Київстар ТБ, надають користувачам чимало переваг:

велика колекція відеоматеріалів: художні та документальні фільми, серіали, мультфільми;

контент різної тематики;

стрічки різних років: новинки кінопрокату та фільми із «золотої колекції» світового кіно;

висока якість зображення та звуку, професійний дубляж;

фільми згруповані у тематичні добірки.

Для того, щоб подивитися фільм онлайн через Київстар ТБ, не доведеться купувати квитки у кінотеатр, витрачати час на підбір сеансу та найкращих місць у залі. Достатньо лише відкрити сервіс, відшукати в онлайн-каталозі бажану кінострічку та насолоджуватися переглядом у приємній атмосфері.

Київстар ТБ: найкращі фільми для домашнього перегляду

Київстар ТБ поєднує в собі усі риси, властиві для хорошого онлайн-кінотеатру. Проте у сервісу є й унікальні переваги, які роблять його особливо популярним в Україні. Він дає можливість не просто дивитися у високій якості фільми з каталогу, але й відкриває доступ до майже 300 українських та іноземних телеканалів. А якщо врахувати, що Київстар поставляє клієнтам стабільний швидкісний інтернет, то проблем з онлайн-переглядом відеоконтенту високої якості не виникає.

Ще один бонус, який отримують клієнти провайдера – безплатне підключення онлайн-телебачення. Для того, щоб отримати змогу насолоджуватися новинками кінематографу, улюбленими телепередачами чи спортивними шоу, достатньо лише оформити заявку на підключення сервісу на сайті компанії.