В більшості інтернет казино переважна гра йде на гроші. Але є такі казино, в яких можна отримати шанс виграшу без ризику втрати власних коштів. Як правило, такі казино найбільш популярні серед гемблерів, тому що дают можливість протестувати гру слотів і вивести виграш одразу після відіграшу бонуса.

Особливістю подібних онлайн казино є бездепозитний привітальний бонус. На різних площадках цей бонус відрізняєтся загальною кількостю безкоштовних спінів та сумою грошових коштів. Слід зазначити, що не завжди краще вибирати ті казино, в яких привітальній бонус більший. Також треба дивитися і на вайджер для відіграшу цього бонусу. Часто буває так, що сам бонус великий, але вайджер на видіграш ще більший і досягає х70 від початкової ставки. Такий бонус відіграти дуже важко.

Популярні інтернет казино без вкладень

Слід зазначити, що грати рекомендовано лише у перевірених ліцензійних казино, які пропонують гру без вкладень.

Список найпопулярніших варіантів:

Cosmolot. Пропонує своїм клієнтам до 500 безкоштовних спінів;

Jocker. 100 безкоштовних спінів;

First Casino. 150 безкоштовних спінів;

Pin-UP. 250 безкоштовних спінів.

Предоставлені варіанти казино легально працюють на терріторії України і мають необхідні ліцензії. Для того, щоб отримати бонус без депозиту, небохідно зареєструватися в одному із казино. Реєстрація може бути по номеру телефону, Email адресі або через соціальні мережі. Скрізь діє один принцип: на надані дані приходить код, який треба ввести у спеціальному полі, після чого аккаунт буде верифікований.

Як виграти гроші в бездепозитному казино

Перед тим як грати, треба вибрати казино. Найбільш привабливі варіанти з низьким вайджером. Чим він нижчий – тим легче буде перетворити бонусні кошти на реальні. Як правило, в усіх казино цей показник варіюється в межах 30-55%. Після цього треба вибрати слот. Для відіграшу бонусу рекомендовано вибирати слоти з найбільшим RTP (відсоток позитивної грошової віддачи). Треба вибирати такі слоти, які в бонусних іграх дають невеликий виграш, але кількість випадання бонусів частіша.

Рекомендовано вибирати слот серед одного з популярних провайдерів:

Playn GO;

NetEnd;

Amatic;

Endorphina;

Pragmatic Play;

Novomatic;

BTG;

Evoplay Entertaiment;

Playtach.

Список всіх провайдерів куди більш великий, але слоти саме в цих провайдерах мають найбільший RTP, повний список можна переглянути на сторінці https://www.commerciallaw.com.ua/kazyno-bez-vkladen Також для відіграшу можна використовувати популярні математичні системи Мартінгейлу та Фибоначчі. Їх суть полягає у підвищенні ставки після програшу. Але з такими системами треба зберігати обережність, оскільки при маленьких сумах бонусних коштів вони можуть закінчитися раніше, ніж слот дасть виграшну комбінацію. Для того, щоб безкоштовно виграти гроші, можна зареєструватися у всіх бездепозитних казино, оскільки з математичної точки зору так шанс на виграш значно підвищується.