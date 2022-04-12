Онлайн і не під час комендантської години: як на Тернопільщині будуть проходити великодні богослужіння

14 квітня на Тернопільщині відбудеться засідання Ради Церков. Участь у зібранні візьмуть військові, представники влади та духовенства. Говоритимуть про безпеку громадян під час богослужінь та святкування Великодня.

Про це повідомив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш, передає Файне місто.

“В четвер, 14 квітня, у Тернополі буде зібрано засідання Ради Церков, військові, ми та священники будемо обговорювати в якому форматі безпечно провести Великдень, щоб не було скупчення людей”, – повідомив Володимир Труш.

Попередньо відомо, що правоохоронці області рекомендуватимуть заборонити проведення богослужінь у комендантську годину. Окрім цього, за можливості провести їх у форматі онлайн.

“Однозначно ми рекомендуватимемо, щоб богослужіння щоб не відбувалися у комендантську годину, щоб було максимально мінімізовано кількість людей. Також за можливості провести богослужіння онлайн. Ми у четвер будемо мати зустріч зі священниками і військовими та детально це питання обговоримо”, – зазначив начальник Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.